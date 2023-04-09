Enfes ve lezzetli aya çorbası tarifi, nasıl yapılır? Bugün iftarda ne pişirsem? İftara özel iştah kabartan çorba

‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, Ramazan ayında iftar sofralarında eksik olmayan çok lezzetli ve doyurucu olan bu Çorba Antakya yöresine ait olan tarifi deneyin. Ben içine sarımsak ekledim çok sevdiğimiz için. Ramazan ayında iftar sofralarında çorba başlangıç için hem çok sağlıklı hem de mide için çok rahatlatıcı bir besin. Akşama ne pişirsem kolay çorba diyenlere işte köfteli çorba tarifi,