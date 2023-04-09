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Yemek Tarifleri Enfes ve lezzetli aya çorbası tarifi, nasıl yapılır? Bugün iftarda ne pişirsem? İftara özel iştah kabartan çorba
Yemek Tarifleri

Enfes ve lezzetli aya çorbası tarifi, nasıl yapılır? Bugün iftarda ne pişirsem? İftara özel iştah kabartan çorba

Yeniakit Publisher
2023-04-09 17:07:00 - 2023-04-09 17:09:39
Enfes ve lezzetli aya çorbası tarifi, nasıl yapılır? Bugün iftarda ne pişirsem? İftara özel iştah kabartan çorba

‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, Ramazan ayında iftar sofralarında eksik olmayan çok lezzetli ve doyurucu olan bu Çorba Antakya yöresine ait olan tarifi deneyin. Ben içine sarımsak ekledim çok sevdiğimiz için. Ramazan ayında iftar sofralarında çorba başlangıç için hem çok sağlıklı hem de mide için çok rahatlatıcı bir besin. Akşama ne pişirsem kolay çorba diyenlere işte köfteli çorba tarifi,

Enfes Ve Lezzetli Aya Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

Köfteleri için malzemeler:

300 gram kıyma
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 adet rendelenmiş soğan
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Kızartmak için sıvı yağ
Çorbası için malzemeler:

1 diş rendelenmiş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı un
3 adet domates rendesi
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı yıkanmış pirinç
1/2 (yarım) limon suyu
Yarım demet ince doğranmış maydanoz

Enfes Ve Lezzetli Aya Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Köfteler için tüm malzemeleri iyice yoğurup misket büyüklüğünde yuvarlayın (yuvarlarken avucumuzun içine nar ekşisi sürüp köftelerin nar ekşisine bulanmasını sağlayın)
Tavaya biraz sıvı yağ koyup köftelerimizi kızartalım.
Uygun bir tencerede tereyağını eritip içine sarımsak, domates ve salçayı ekleyip karıştırın. Unu üzerine ilave edip biraz kavurduktan sonra pirinci ilave edip karıştırın.
2 lt kadar su ilave edip pirinçler yumuşayana kadar pişirin.
Baharatları ve tuzu da ekledikten sonra kızarmış olan köfteleri ilave ediyoruz.
Ocaktan indirmeden önce biraz limon suyu ekleyin.
Çorbamızı servis tabağına aldıktan sonra üzerine biraz maydanoz ile süsleyin. Afiyet olsun

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