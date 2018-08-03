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Enez'deki Fatih Camii ezan sesini bekliyor

Enezliler, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1456 yılında kiliseden camiye çevrilen camiye çevrilen Fatih Camisi’nde restorasyon çalışmalarının bir an önce bitirilerek ibadete açılması ve müze olsun tartışmalarına son verilmesini istiyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 12:16
Enez'deki Fatih Camii ezan sesini bekliyor

23 Ağustos 1965 tarihli Saroz depremi sırasında yıkılan ve ibadete kapanan Fatih Camii, o günden bugüne harap halde bulunuyordu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından cami olarak restore edileceğinin açıklanmasının ardından yapının müze olarak açılması için kampanya başlatıldı.

YUNANLILAR AYİN YAPTI

2009 Nisan ayında Enez’i ziyaret eden Yunanistan’dan gelen bir grup, ecdat yadigarı Fatih Camisi’nde papaz eşliğinde ayin yaptı. Daha sonra da Yunanistan’dan gelenlerin burada ayin yapması için defalarca Edirne Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde başvuru yapıldı. En son olarak da burasının müze olması için kampanya başlatıldı. Bunu dile getiren Enezliler, restorasyonun bir an önce bitirilmesini ve cami olarak hizmet vermesini talep ediyorlar.

"EBUL FETİH SULTAN MEHMET HAN CAMİİ"

Enezli araştırmacı yazar-gazeteci Halil Delice, “Yazar Hasluck 1909 tarihli makalesinde Fatih tarafından camiye çevrilen kilisenin isminin Konstantin olduğunu ve 1200’lü yıllarda inşa edildiğini söylemektedir. Peki, Ayasofya ismi nereden çıktı? Osmanlı fethettiği beldelerdeki en büyük kiliseyi fetih hakkı olarak camiye çevirmekte, İstanbul’un fethinin hatırasına bu camiye Ayasofya Camii, Fetih Camii veya Fatih Camii ismini vermektedir. Nitekim Hristiyanlardan alınan bütün şehirlerde bu isimlerde kiliseden çevrilmiş camiler vardır. Son zamanlarda müze tartışması yapılan İznik ve Trabzon’daki kiliseden camiye çevrilen camiler de Ayasofya Camii olarak bilinmektedir. Osmanlı arşiv belgelerinde bu caminin ismi, Ebul Fetih Sultan Mehmet Han Camii diye geçmektedir. Yani Fetih Babası Sultan Mehmet Han Camii” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 12:16
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. EDİRNE
  5. Enez
  6. Ebul Fetih Sultan Mehmet Han Camii

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