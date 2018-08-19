Enes Ünal yine kiralandı! İşte yeni adresi...

BeIN Sports'un haberine göre Villarreal, Enes Ünal'ı 1 yıllığına Real Valladolid'e kiraladı.

2015 yılında Bursaspor'dan Manchester City'e transfer olan milli futbolcu, daha sonra kiralık olarak Genk, NAC Breda ve Twente formaları giydi. Milli futbolcu geçen yaz transfer döneminde 14 milyon euro karşılığında İngiliz ekibinden Villarreal'e transfer olmuş, sonrasında kiralık olarak Levante'ye gitmişti.

Enes Ünal, 31 kez giydiği Villarreal formasıyla 5 kez gol sevinci yaşadı ve 3 asist yaptı.