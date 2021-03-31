Enes Ünal kimdir, nerelidir? Enes Ünal kaç yaşında? Enes Ünal hangi takımlarda oynadı?

Getafe'nin ligde oynadığı son maç olan Elche karşılaşmasında takımına bir puanı getiren golü kaydeden milli futbolcumuz Enes Ünal, İspanya kariyerindeki gol sayısını 19 çıkarmıştı. Resmi twitter hesabından Enes Ünal paylaşımı yapan La Liga, "Gol için Türk tutkusu" başlığıyla yaptığı yayında Enes'in Arda Turan'ı geride bırakarak Nihat Kahveci'ye yaklaştığını yazdı.

Bursaspor eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa Osmangazi’de doğdu. Enes, futbola 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor'da başladı. Ardından Bursaspor tarafından transfer edildi. Bursaspor altyapısında geçirdiği 3 sene içerisinde 102 karşılaşmada görev aldı ve bu maçlarda 170'in üzerinde gol atarak maç başına 1.66'lik gol ortalaması yakaladı.

Enes Ünal hangi takımlarda oynadı?

2009-10 ve 2010-11 sezonlarında U-14 takımında forma giydi. Enes iki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011-12 sezonu ile birlikte Bursaspor'un U-15 takımında forma giymeye başladı. Oynadığı 24 maçta 56 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 takımında forma giydi. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 dışında U-18 de de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı.Enes'i Chelsea, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve Santos gibi kulüpler kadrosuna dahil etmek istedi. 26 Haziran 2015 tarihinde Bursaspor resmi internet sitesinden Enes Ünal'ın Manchester City'e transfer olduğu açıklandı.

Manchester City, 31 Temmuz 2015 tarihinde Enes Ünal'ı 2 yıllığına Pro League takımlarından Genk'e kiraladığını açıkladı. Enes, Genk formasıyla ilk golünü Beker van België'de oynanan Dessel Sport karşılaşmasında attı. Genk bu maçtan 5-2 galip ayrıldı. Genk formasıyla ilk lig golünü ise 27 Ekim 2015 tarihinde oynanan Oostende karşılaşmasının 46. dakikasında attı. Kiralık sözleşmesinin Genk tarafından feshedilmesinin ardından Enes, 1 Şubat 2016 tarihinde Manchester City tarafından Hollanda'daki 2. seviye futbol ligi olan Eerste Divisie takımı NAC Breda'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

23 Temmuz 2016 tarihinde Enes Ünal'ı Eredivisie takımlarından FC Twente'ye kiralandığı açıklandı. 31 Mayıs 2017 tarihinde İspanyol kulübü Villarreal'e 14 milyon avro karşılığında transfer oldu. 30 Ekim 2017'de Enes Ünal, Ocak ayında geri çağırma seçeneği ile Haziran 2018'e kadar Levante kulübüne kiralık olarak verdi. 26 Aralık 2017'de Villarreal geri arama seçeneğini kullandı ve Enes Ünal yeniden Villarreal'e katıldı. 19 Ağustos 2018'de, bir yıllık kiralık olarak La Liga'ya yeni yükselen Valladolid'e verildi.] Temmuz 2019 Valladolid'deki kiralık sözleşmesi 2019-20 sezon sonuna kadar uzatıldı. 2020 yazında 9 milyon avro bedelle Getafe'ye transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.