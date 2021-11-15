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Biyografi Enes Sali kimdir? Enes Sali nereli yaşında? Enes Sali hangi takımda oynuyor?
Biyografi

Enes Sali kimdir? Enes Sali nereli yaşında? Enes Sali hangi takımda oynuyor?

Enes Sali, 15 yaş, 264 günle bir resmi A milli takım maçında sahaya çıkan en genç Avrupalı futbolcu oldu. Peki Enes Sali kimdir? Enes Sali nereli? Enes Sali kaç yaşında? Enes Sali hangi takımda oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:25:00 - 2021-11-15 09:26:03
Enes Sali kimdir? Enes Sali nereli yaşında? Enes Sali hangi takımda oynuyor?

Enes, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 10. haftasındaki Lihtenştayn maçının 82. dakikasında, Romanya Milli Takımı formasını ilk defa giydi. Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta Kulübü'nde oynayan Enes, böylece Norveçli Martin Odegaard'a (15 yaş, 300 gün) ait rekoru kırdı. 

Enes Sani kimdir?

15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti. Kanada'nın Toronto şehrinde doğan Enes Sali, 2017 yazında Barcelona altyapısına geçti. 2018 yazında ise buradan ayrılarak Hagi'nin Romanya'daki futbol akademisine başladı. 15 yaşındaki futbolcu bugünlerde Hagi'nin sahibi olduğu Farul Constanta'da top koşturuyor ve bu sezon şu ana kadar 8 maça çıkıp 1 gol attı. Rumen basınında çıkan haberlere göre Barcelona geçmişte altyapısında oynayan Enes Sali ile yakından ilgileniyor. Asıl pozisyonu 10 numara olan Enes Sali kanatlarda da görev yapabiliyor.

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