Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlılık yemini eden Enes Kanter, Amerika'daki bir havalimanından yaptığı tahmin edilen bir paylaşımla yeni bir provokasyona imza attı.

Türk Hava Yolları İstanbul seferini gösteren bir fotoğrafını "Hazır mısın Türkiye" notuyla paylaşan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Türkiye'ye geliyor' mesajı verdirmeye çalıştı. Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması bulunan Kanter'in bu paylaşımı provokatif bir eylem olarak değerlendirildi.

Yapılan bu paylaşımdan sonra FETÖ'cü Enes Kanter'in sosyal medya hesaplarına tepki mesajları yağdı.

Kaynak: Yenişafak