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Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

FETÖ'cü Enes Kanter, Amerika'daki bir havalimanından çekildiği tahmin edilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Kanter paylaşımında, "Hazır mısınız Türkiye?" ifadesini kullandı. Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması bulunan Kanter'in bu paylaşımı provokatif bir paylaşım olarak değerlendirildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 19:52
Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlılık yemini eden Enes Kanter, Amerika'daki bir havalimanından yaptığı tahmin edilen bir paylaşımla yeni bir provokasyona imza attı.

Türk Hava Yolları İstanbul seferini gösteren bir fotoğrafını "Hazır mısın Türkiye" notuyla paylaşan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Türkiye'ye geliyor' mesajı verdirmeye çalıştı. Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması bulunan Kanter'in bu paylaşımı provokatif bir eylem olarak değerlendirildi.

Yapılan bu paylaşımdan sonra FETÖ'cü Enes Kanter'in sosyal medya hesaplarına tepki mesajları yağdı.

Kaynak: Yenişafak

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 19:52
  1. İstanbul
  2. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
  3. FETÖ
  4. Enes Kanter

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