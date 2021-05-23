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Biyografi Enes İbrahim kimdir? Enes İbrahim ne iş yapıyor?
Biyografi

Enes İbrahim kimdir? Enes İbrahim ne iş yapıyor?

Enes İbrahim kimdir? Enes İbrahim nerede yaşıyor? Enes İbrahim hangi partinin lideri? Sedat Peker son videosunda Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim’in de isminin geçmesi sonrası Enes İbrahim kimdir? Enes İbrahim ne iş yapıyor? Enes İbrahim nerede milletvekilidir? Enes İbrahim hangi partiden milletvekili? soruları sorulmakta. İşte Enes İbrahim’in hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 12:23:00 - 2021-05-23 12:27:34
Enes İbrahim kimdir? Enes İbrahim ne iş yapıyor?

Enes İbrahim 8 Ağustos 1984 tarihinde Makedonya’nın Üsküp şehirde doğdu. Türkü siyasetçi. Kuzey Makedonya Meclisi milletvekili. İlkokulunu Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Liseyi Özel Yahya Kemal Koleji'nde tamamladı. Daha sonra Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamladı. Yüksek lisansını Avrupa Üniversitesi,İktisad Fakültesi, İşletme bölümünde Avrupalılaşma ve liderlik teziyle tamamlamış oldu. Gençlik yıllarından itibaren siyasi ve toplumsal olaylarda aktifliğiyle Makedonya Türkleri'nin yaşadıkları sıkıntılarını uluslararası platformlarda duyurulması konusunda mücadele etti.2002 yılından itibaren siyaset ve toplumsal olaylarda aktif olan Enes İbrahim, 2005-2008 yılları arasında TDP Gençlik Kolları başkanlığını yürüttü. Ayrıca Makedonya Türk Talebe Birliği'nin kurucularından ve 2007-2008 yılları arasında başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Bir dönem Türk Dünyası Gençlik Topluluğu'nda da görev aldı.

2008 yılında arkadaşlarıyla birlikte Ufuk Derneği'ni kurdu. 2012 yılına kadar derneğin başkanlığını yürüttü. Ayrıca dernek bünyesinde çıkartılan Ufuk Dergisi'nin ve Ufuk Dergisi Makdonca'nın genel yayın yönetmenliğini 2012 yılına kadar yürütmüştür. Ülke genelinde ve yurt dışında birçok konferans, panel ve sempozyumlarda Makedonya ve Makedonya Türkleri üzerine değişik alt başlıklarda (demokrasi, insan hakları, medya, Osmanlı eserleri) tebliğler sunmuştur. Ayrıca ülke ve ülke dışında yayımlanan dergi ve İnternet sitelerinde yazılar yazmıştır. Türk dünyası konusunda önemli çalışmalarda bulunmuştur.

2012 yılında Makedonya Türk Hareket Partisi'ne katıldı. 10 Mart 2013 tarihinde partinin düzenlediği kurultayda genel sekreterliğe seçildi. 2014 yılında Makedonya'da düzenlenen erken genel seçimlerde milletvekili adayı oldu ve muhalefet cephesinin tek Türk milletvekili oldu. 11 Aralık 2016 tarihinde yapılan erken genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Türk Hareket Partisinin 19 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen 3. Olağan Kurultayı'nda partinin yeni genel başkanı oldu.

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