Enes Batur kimdir? Enes Batur 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara’da doğdu. Enes Batur'un babası Polis, annesi ise Hemşiredir. Enes Batur Ankara’da 2-3 sene kaldıktan sonra ailesinin taini sonucu Erzurum’da gitti. Erzurum’dan sonra Enes Batur’un ikinci durağı Antalya oldu. Antalya’ya gelindiğinde Enes Batur 2. Sınıfta okumaktaydı. İlkokulu Leyla Kahraman Sevim Ertenü okulunda okuyan Enes Batur, liseyi Kepez Anadolu Lisesi’nde okudu. Lise 4. Sınıfı ise Fidan Temel Lisesinde okudu. Uluslararası Antalya Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumakta.

Esen Batur nasıl fenomen oldu?

Esen Batur’un Youtube kanalı açıp Youtuber olduğu zamanlarda çok fazla kanal daha doğrusu Enes Batur’a ilk başlarda yeterince rakip olmadığından dolayı Youtube kullanıcıların çok fazla seçeceği ilk başlarda yoktu. Ondan dolayı da Enes Batur’un her attığı videoların izlenme potansiyeli artıyordu. Bundan dolayı da Enes Batur ilk başlarda yaptığı videolarla ün yaptı ve kullanıcı kitlesini kendisine çekmeyi başardı. Bir ikincisi ise Youtube kanalı açmak yeterli gelmiyor. Bunun devamlılığı esas olmalıdır.Enes Batur bu sürekliliği de her daim sürdürdü bunun neticesinde de başarı kaçınılmaz oldu.

Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım platformu Youtube üzerinden youtuber olarak adından söz ettiren Enes Batur 2018 yılında yayınlanan ve kendi geçmişini anlatıldığı Hayal mi Gerçek mi? Filmiyle de izleyicilerin karşısına çıktı. Enes Batur, Youtube üzerinden ün yapması sonrası Enes Batur ne kadar para kazanıyor? Sorularının sorulmasına neden oldu?

Enes Batur ne kadar kazanıyor?

Enes Batur genç yaşına rağmen kısa zamanda en çok tanınan ve bir o kadar da para kazanan isimler arasında yerini daha şimdiden almış durumda. Youtuber Enes Batur, 'Hayal mi Gerçek mi? Sineme filminden neredeyse köşeyi dönecek kadar hasılat elde etmiştir. Enes Batur’un bu filmden 1 milyon 480 bin 047 seyirci tarafından izlendi. Tabi bu kadar yoğun izleyici kitlesine ulaşmış olması Enes Batur’un maddi anlamda da mutlu etmeye yetti. Zira Hayal mi Gerçek mi? Filmi 17.4 milyon lira dolayında bir hasılat yaptığı aşikar. Enes Batur, en çok parayı da Youtube’dan kazanmakta. Youtuber Enes Batur YouTube'dan ayda ortalama 530 bin TL kazandığı iddia edilmekte. Enes Batur, Les Benjamins’te arkadaşı Ecenaz Üçer ile birlikte alış veriş yaparken görüntülenmişti. Enes Batur’dan ziyade Batur’un milyon dolarlık spor arabası gündem olmuştu.

Esen Batur filmleri

2017 yılında gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödülü yarışmasında "En İyi YouTuber/Instagrammer" seçilen ancak ödülü geri alındı. Enes Batur 2018 yılında bu kez Altın Palmiye Ödülü yarışmasında "Yılın Sosyal Medya Fenomeni" olarak seçilmişti.