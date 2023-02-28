Enerjide tavan fiyat uygulaması başlıyor

Enerji tavan fiyatı uygulamasının devreye girmesiyle hanelerin ve şirketlerin enerji giderleri hafifletilecek. Enerji tavan fiyat uygulaması ocak ve şubat ayları için de geçerli olmak üzere geriye dönük hesaplanacak. Tüketicilerin herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Tavan fiyat uygulaması otomatikman yürürlüğe girecek.

MASKE DÖNEMİ BİTİYOR

Klinikler, bakım evleri ve tıbbi muayenehanelerin çalışanları ve sakinleri için maske zorunluluğu 1 Mart'ta sona erecek. Herkes için ücretsiz test imkanı da sona erdi. Mobiletler ve scooter'lar bundan böyle sadece siyah plakalar ile kullanılabilecek. Baharın başlamasıyla birlikte saatler 26 Mart Pazar günü bir saat ileriye alınacak.

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