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"Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt'te Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) incelemede bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 16:22
"Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin hidroelektrikte 28 bin megavatı aşan kurulu güce sahip olduğunu belirterek, "Mümkün olduğu kadar yerli kaynakları kullanmak suretiyle enerjide dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Dönmez, beraberindeki heyetle Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) incelemede bulundu.

Dönmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çetin HES'in bölgenin en büyük hidroelektrik santrali olduğunu söyledi. Son 2 yılda projenin bu noktaya gelmesinin mutluluk verici olduğunu aktaran Dönmez, "Buradaki santralimiz yaklaşık 470 megavat kurulu güce sahip olacak. Bu hızla devam ederse inşallah 1 yıl içerisinde işletmeye geçmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Çetin HES'in yerli müteşebbisle, işgücü ve mühendislerle hayata geçirildiğini dile getiren Dönmez, coğrafyanın son derece zor şartları barındırmasına rağmen her türlü teknik emniyet kurallarına uymak suretiyle projede bugüne kadar büyük bir sıkıntı yaşanmadığını aktardı.

Bakan Dönmez, "İnşallah bundan sonra da kazasız belasız bir şekilde projeyi işletmeye almış olacağız. Ben bu vesileyle projede çalışan işçimizden mühendise mühendisimizden yöneticilerimize ve yatırımcılara kadar herkesi ayrıca kutluyorum. Kendilerine ayrıca göstermiş oldukları bu fedakarlıktan dolayı da teşekkür ediyorum. Çünkü biraz önce söylediler neredeyse 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde çalışma şartları içerisinde mesailerine devam ediyorlar." dedi.

Yerli ve yenilebilir kaynakların azami ölçüde kullanılması doğrultusunda gereken desteklerin sürdüğünü vurgulayan Dönmez, "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına desteklerimiz gelecekte de devam edecek. Çünkü, mümkün olduğu kadar yerli kaynakları kullanmak suretiyle enerjide dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız. Geldiğimiz noktada Türkiye'de 28 bin megavatı aşan bir hidroelektrik santral kurulu gücü oluştu, bu sevindirici. Kurulu güç itibariyle birçok Avrupa ülkesinden daha ileride olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

Bakan Dönmez'e, incelemelerinde Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve diğer yetkililer de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:22
  1. Fatih Dönmez
  2. Siirt

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