Enerjide 18 milyar $ ‘a varan israf söz konusu

Girişimcilik Zirvesi G3 Forum’un 10’uncusu, TOBB öncülüğünde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, G3 Forum’un Anadolu’ya yaydıkları bir marka haline geldiğini söyledi.

Artık dünyada milletlerin gücünün toplarıyla, tüfekleriyle değil, girişimci güçleriyle ölçüldüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin de dünyadaki en girişimci 20 ülke arasında yer aldığını ifade etti.

Bugünün dünyasında fikri ve projesi olan girişimcinin pasaporta bile ihtiyacı olmadığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Girişimcilik aslında işsizliğin tek çözümü” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, kendi ölçütlerinde girişimciyi sınırları aşan kişi olarak tanımladığını kaydederek, “Eskiden uzay kelimesini devletler konuşurdu şimdi akla girişimciler geliyor” ifadesini kullandı.

Genç girişimcilere ve girişimci adaylarına hayal kurmaları tavsiyesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, ünlü boksör Muhammed Ali’nin “Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur” sözünü hatırlattı.

Girişimcilik için çalışmanın önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, “Bu dünyada kim çok kazanıyor? Çalışan kazanıyor. Öne geçmek için çalışacaksın. Başka çare yok” dedi. Bu türden yatırımlar için finansman kolaylığı sağlanması gerektiğini yineleyen Alkin, şunları kaydetti:

“Apartmanlarda bunun toplu halde yapılabilmesi için bizim devletle, Bankalar Birliği ve Finansal Kurumlar Birliği ile konuşup çözüm sunmamız gerekiyor. Bu çalışmalara başladık. İnşallah ilerleyen günlerde bunun müjdesini vereceğiz. Hazırlanan raporlara göre binalarda yeterli yalıtım olmaması nedeniyle Türkiye’de 18 milyar dolara kadar uzanan bir israf söz konusu. Evi ısıtmadan önce duvarları ısıtıyoruz, binanın içini soğutmadan evvel camları soğutuyoruz. Doğrudan binanın içini ısıtacak ya da soğutacak sistemi ortaya koymak lazım. Bu, iki yolla yapılabilir. Birincisi binaları sıfırdan yapan müteahhitleri ikna etmek, ikincisi ise bitmiş binalarda finansman kolaylığı sağlamak.”