Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı 2019, ETKB başvuru şartları neler?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı son dakika. Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı 20 bin personel alım başvuruları ne zaman? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş bir açıklama geldi ve 20 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte tüm detaylar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor. Bu alanları üretime açarak yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız." İfadesini kullandı.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yayımladığı ilana göre 20 kişilik kadro ile farklı alanlarda alım yapacak. Buna göre, Mühendislik Alanında 4, Uluslararası İlişkiler Arası alanında 3 , Kamu Yönetimi alanında 2, İnşaat Mühendisliği 2, Makine Mühendisliği 2, Çevre Mühendisliği 2, İngilizce İktisat, Ekonomi, Maliye 1, İşletme 1, Enerji Sistemleri Mühendisliği 1, Meteoroloji Mühendisi 1 ve Hukuk alanında 1 kişi olmak üzere toplamda 20 uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alım başvuru şartları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yukarıdaki alımını yapacağı alanlar için adaylara Giriş sınavı yapacak olup, adayların sınava katılabilmeleri için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, 2017 veya 2018 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından yukarıdaki tablo doğrultusunda puan türlerine göre en az 70 puan almış olmak, En az dört yıllık eğitim veren ilgili bölümlerden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan ve YÖK tarafından onaylı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak, Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı itibari ile 35 yaşından büyük olmamak, Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler aranacak.