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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:15
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Genel Kurulda, bütçede ikinci tur görüşmelere geçildi.

Bütçe görüşmelerinin 2. turunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun 2019 yılı bütçeleri ele alıncak.

Bütçeler üzerinde ilk olarak İYİ Parti milletvekilleri konuşmaya başladı.

 

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:15
  1. 2019 yılı bütçesi
  2. tbmm genel kurulu

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