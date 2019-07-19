Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den önemli açıklamalar

ERTUĞRUL ŞAHAN / ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ekonomi muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelerek, Doğu Akdeniz’deki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “MTA’ya ait Oruç Reis sismik arama gemimiz Karadeniz ve Marmara’daki görevlerini tamamladıktan sonra o da en kısa süre içerisinde yine Akdeniz’de sismik araştırmalarına devam edecek” dedi. Rezerv bulunduğu iddialarına da cevap veren Fatih Dönmez, “Bugünden bir şey söylemek erken, bir şey bulunca zaten açıklayacağız” şeklinde konuştu.

“Oruç Reis en kısa sürede Akdeniz'de olacak”

Sondaj faaliyetleri hakkında konuşan Fatih Dönmez, “İlk gemimiz Fatih, Kıbrıs’ın batısında. Orada 1 aylık daha programı var ve çalışmalar devam ediyor. Fatih şu anda deniz seviyesinden itibaren yaklaşık 5 bin metrelerde. İkinci gemimiz de yeni yola çıktı, lokasyona da geçtiğimiz hafta ulaştı. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra birkaç gün içerisinde orada da sondaj fiilen başlamış olacak. Onun da yaklaşık üç aylık bir programı var. Yavuz’un gittiği bölge, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Petrollerine vermiş olduğu ruhsat sahası, Karpaz adlı ruhsat sahası. Barbaros sismik araştırma gemimiz de öteden beri zaten yine adanın etrafında sismik çalışmalarına devam ediyor, o da adanın biraz daha güneyindeki bölgede. Geçtiğimiz günlerde açıkladık, MTA’ya ait Oruç Reis sismik arama gemimiz Karadeniz ve Marmara’daki görevlerini tamamladıktan sonra o da en kısa süre içerisinde yine Akdeniz’de sismik araştırmalarına devam edecek” bilgisini paylaştı.

“Ortak komite teklifi değerlendirilmesi lazım”

Dönmez, “Türkiye Cumhuriyeti de garantör ülkelerden birisi. Sayın Cumhurbaşkanımız da eğer burada bir söz söylenecekse iki tarafın dışında garantör ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan ve İngiltere’nin söz söyleme hakkı olduğunu söyledi. Öncelikle Kıbrıs Rum Yönetiminin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ortak çalışma komitesi kurulması teklifini ciddi bir şekilde değerlendirmesi lazım. Ancak uygun ortamda diyalog içerisinde bu sorunların çözülebileceğini biz de düşünüyoruz. Öteden beri Rum Yönetimi adanın tek sahibi, tek hakimi gibi davranmış. Orada yaşayan soydaşlarımızın haklarını maalesef dikkate almadan bu tek taraflı adımlarını atmıştı. Önemli olan, en ciddi tedbir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortak komite teklifidir. Orada taraflar bir araya gelir, ihtiyaç halinde garantör ülkeler de sürece katkı sağlamak için bulunabilirler, tabii bunda bir mahsur yok” ifadelerini kullandı.

“Rezerv bulundu” iddiası doğru mu?

Rezerv bulunduğu iddialarına da cevap veren Dönmez, “Çalışmalarımız devam ediyor. Hedef noktaya da ulaşmadığı için bugünden bir şey söylemek erken açıkçası. Bir şey bulunca da zaten açıklayacağız. Onun için mi yaptılar haberi onu bilmiyorum doğrusu, birtakım tahminlerim var, ama burada söylemek doğru değil. İlk keşif sondajından sonra ortaya çıkacak bir şey. Yukarıdan tabii formasyon, birtakım ölçümler yapılmak suretiyle bir rezerv büyüklüğü tespit edilse de, gaz var mı yok mu, petrol var mı yok mu? buna bakılıyor. Oradaki gazın basınç değeri üzerinden birtakım okumalar ve hesaplamalar yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Barış istiyorlarsa sorunları çözecek adımlar atsınlar”

Yaptırım tehditlerine de değinen Fatih Dönmez, “Sondaj gemisinde çalışanlara dönük birtakım tehditler oldu, ama hukuken mesnetsiz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Çalışmalarımız orada devam ediyor, herhangi bir aksaklığa da neden olmuş değil. Şu anda yakın vadede bu anlamda bir tehdit yok, arkadaşlarda bir yılgınlık da yok. Gemideki arkadaşlarla da zaten sürekli arkadaşlarımız haberleşiyorlar, görüşüyorlar. Ben de ilk fırsatta ziyaretlerine gideceğim. Bunlar aslında yıldırma ve operasyonları durdurmak maksadıyla yapıldığının biz gayet farkındayız. Eğer hakikaten barış ve huzur hakim olsun isteniyorsa bölgede, tarafların bir araya gelip bu sorunu çözecek adımları atması ve diyaloğu başlatmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama Rum yönetimi hala Ada’nın tek hakimi, tek söz sahibi olduğunu düşünerek hareket ediyor” görüşünü aktardı.