Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz da Diyarbakır'daki 'Hançerli-5' kuyusu. Hançerli'de yeni açılan kuyumuz ile mevcut günlük üretimimizi 9 kat artırarak, 910 varilin üzerine çıkardık. Yüksek kalitede petro
21 Mart 2019 Perşembe 15:05
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