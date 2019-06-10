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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini yürüten Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir. Türki

10 Haziran 2019 Pazartesi 19:29
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini yürüten Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir. Türki
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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:29
  1. Doğu Akdeniz
  2. enerji
  3. Fatih Dönmez

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