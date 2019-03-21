Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: İlk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık.21 Mart 2019 Perşembe 15:00
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık.
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