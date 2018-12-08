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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz"

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:36
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz"
Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:36
  1. sondaj

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