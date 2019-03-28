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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez memleketi Bilecik’te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına engel olmaya çalışıldığını belirterek, "Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen birtakım mihraplar var ve bu mihrapların Türkiye’de uzantıları var.

28 Mart 2019 Perşembe 20:07
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez memleketi Bilecik’te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına engel olmaya çalışıldığını belirterek, "Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen birtakım mihraplar var ve bu mihrapların Türkiye’de uzantıları var. Bunlara en güzel cevabı 31 Mart’ta vereceğiz" dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birtakım ziyaret için geldiği memleketi Bilecik’te ilk durağı Pazaryeri ilçesi oldu. Pazaryeri Merkez Çarşı Cami’nde ikindi namazı kılan Bakan Dönmez daha sonra Pazaryeri Belediyesi önünde düzenlenen Halk Buluşması’nda hemşehrilerine seslendi. Burada gönül belediyeciliğinden bahseden Bakan Dönmez, "Hava yolu halkın yolu haline geldi. Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen bir takım mihraplar var ve bu mihrapların Türkiye’de uzantıları var. Türkiye’nin gelişmesine kalkınmasına engel olmaya çalışıyorlar. Bunu sizler çok iyi farkındasınız buna en iyi cevabı milli birlik ve bekadan yana olanlar 31 Mart’ta oyunuzu AK Partili adaylara kullanmak suretiyle vereceğinize inanıyoruz. Pazaryeri Belediye Başkanımız Muzaffer başkan zaten geniş geniş anlattı, 2 dönem belediye başkanlığı yaptı şimdi dedi ki ’ustalık dönemine talibim’ dedi. 10-12 yıl yerel yöneticilik yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum kolay bir iş değil. Bakın her türlü bilgiyi malzemeyi ürünü satın alabilirsiniz ama tecrübe parayla satın alınamıyor. Tecrübeyi ancak yaşayarak öğreniyorsunuz şimdi elinizde bir fırsat bir şans var muzaffer kardeşimiz bu tecrübesini üçüncü dönemde devam ettirmek için huzurunuzda yetki istiyor. Bu dönem biz özelliktetevazu samimiyet ve gayret ile yola çıkan memleket işi gönül işi diyerek yola çıkan kardeşlerimize sizden destek bekliyoruz. Biz de onlara her türlü desteği Ankara’dan vermeye hazırız. Zaten bazı sorunları bize başkan aktardı çözdük. Bir kısmı da inşallah en kısa süre içerisinde çözeceğiz. Bunlar en başlıcası OSB ile ilgili gerek ilçemizin elektrik alt yapısı ile alakalı alanları da inşallah çözeceğiz" dedi.


Bakan Dönmez konuşmaların ardından 2 gün kalacağı memleketi Bilecik’te Pazaryerinden ayrılarak, Bozüyük ilçesine geçti. Bakan Dönmez Bozüyük’te STK temsilcileri ile yemek yiyerek Bozüyük Halk Buluşması’nda hemşehrilerine seslenecek. Günün sonunda Bilecik merkeze gelecek olan Bakan Dönmez, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde STK temsilcileri ile toplantı yapacak.


Öte yandan Bakan Dönmez yolda Bilecik’e gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini aradığı ve tüm Pazaryerililere selam söylediği hemşehrilerine iletti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:07
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