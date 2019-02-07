0553 313 94 23

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

Bakan Fatih Dönmez:- "2000'li yılların başında bu ülkede sadece 5 büyükşehirde doğal gaz vardı. Şimdi ise 81 ilde doğal gaz arzı sağlandı"

07 Şubat 2019 Perşembe 23:53
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2000'li yılların başında ülkede sadece 5 büyükşehirde doğal gaz bulunduğunu, şimdi ise 81 ilde doğal gaz arzı sağlandığını söyledi.

Bilecik'te faaliyet gösteren elektrik ve gaz dağıtım şirketleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak.' dedi, geçen yıl sonu itibarıyla Hakkari'ye de doğal gazı götürdük. Böylece 81 ilimizin tamamına doğal gaz arzı sağlandı." diye konuştu.

Dönmez, enerjinin, bir ülkenin, sanayinin, hayatın lokomotifi ve kalbi olduğunu belirterek, "Enerji hayatın ta kendisi. Etrafımızı aydınlatan, makinelerimize güç kaynağı olan başta elektrik olmak üzere diğer enerji kaynaklarına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

2000'lere gelindiğinde ülkenin 30 bin megavat civarında bir kurulu gücü bulunduğunu anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Ülkemiz daha hızlı büyüyor, sanayimiz gelişiyor, dolayısıyla enerji ihtiyacımız artıyor. Hükumetimiz serbestleşmenin önünü açarak 'Bu iş sadece kamu kaynağı kullanılarak değil, özel sektörün, girişimcinin de bu sektörde yer alması daha faydalı olur' kanaatiyle enerjide bir yatırım hamlesi başlatmış oldu. O günden bugüne 30 bin megavatlık kurulu gücümüz yıl sonu itibarıyla yaklaşık 89 bin megavata ulaştı ve bu yatırımların büyük bir kısmı da özel sektör girişimiyle oldu. Bir başarı hikayesi yazıldı."

Akdeniz'de Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışmalarının devam ettiğine değinen Dönmez, bu çalışmalarda da sona gelindiğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 23:53
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halkalı-Gebze tren hattı için geri sayım! 105 dakikaya düşecek
    1. Halkalı-Gebze tren hattı için geri..
    2. Kartal'da bina çökmesi
    3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya..
    5. "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin..
    6. Maçın ardından
    7. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yurt dışı..
    8. Büyükelçi Arslan güven mektubunu sundu
    9. Nihat Genç parti kuruyor! İsmini..
    10. Kartal'da bina çökmesi
    11. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier..
    12. Hamas lideri Heniyye Ezher Şeyhi ile..
    13. CHP'li başkandan 'oy taşıma' itirafı
    14. "ABD ve Kolombiya Venezuela'da darbe..
    15. "Sudan medyası gösteriler için..
    16. "Kaşıkçı Suudi Arabistan tarafından..
    17. Basketbolda maçın ardından
    18. İşçi ve memur futbolcudan daha fazla..
    19. Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile..
    20. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina..
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...