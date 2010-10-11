Enerji özelleştirmeleri arenaya çıkıyor

Hamitabad santraliyle başlayacak olan Avrupa’nın en büyük üretim özelleştirme ihalelerindeki takvim ve esaslar ile özel sektörün beklentileri, 14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından düzenlenecek Enerji Arenasında ele alınacak. Arena’da toplam 16 bin 211 megavat ile Türkiye’nin kurulu gücünün yüzde 36’sını oluşturan 46 adet elektrik üretim santrallerinin nasıl özelleştirileceği, dağıtım özelleştirmelerinde gelinen aşama, finansman, tarife gibi konular yerli ve yabancı katılımcılarla değerlendirilecek. Toplantıların açılışında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EPDK Başkanı Hasan Köktaş ve Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı konuşacak. ÖİB Vekili Ahmet Aksu ile özelleştirmeden sorumlu ilgili grup başkanları yol haritası hakkında bilgi verecek. Düzenlenecek panellerde İstanbul, Ankara ve İzmir’de 6.1 milyar dolarlık elektrik ve doğalgaz dağıtım özelleştirme ihalesini kazanan MMEKA şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı’nın yanısıra yerli ve yabancı çok sayıda şirketin üst düzey yöneticisi değerlendirmelerde bulunacak.