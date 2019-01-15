0553 313 94 23

"Enerji kullanımının bedelini ödemek zorundayız"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri:"Gelişmek istiyorsak enerjiye ihtiyacımız var. Eğer enerji üretmek istiyorsak herkesin şunu bilmesi gerekir ki; bunun bir bedeli var. Bunu da ödememiz gerekiyor"- "Beraber çalışacağız ve yaşamak için yetecek kadarını tüketmeyi öğreneceğiz. Bize, enerjinin bedava olduğunu ve çevreye verdiğimiz zararı görmezden gelip istediğimiz kadar tüketebileceğimizi iddia ederek yalan söylediler"- "Enerji söz konusu olduğunda önümüzdeki yıllarda uluslararası alanda önemli bir rol alabilir ve milyarlarca dolarlık ihracat yapabiliriz"

15 Ocak 2019 Salı 22:28
"Enerji kullanımının bedelini ödemek zorundayız"

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, elektrik, doğal gaz ve toplu ulaşıma zam yapılması kararı sonrası hükümete yönelik tepkilere ilişkin, "Gelişmek istiyorsak enerjiye ihtiyacımız var. Eğer enerji üretmek istiyorsak herkesin şunu bilmesi gerekir ki; bunun bir bdeli var. Bunu da ödememiz gerekiyor." dedi.

Devlet Başkanı Macri, Patagonya turu çerçevesinde gittiği Chubut eyaletine bağlı Puerto Madryn şehrinde, "Kuzey Chubut Rüzgar Çiftliği 1"in açılışında konuştu.

Kamu hizmetlerine yapılan zamlara değinen Macri, "Gelişmek istiyorsak enerjiye ihtiyacımız var. Eğer enerji üretmek istiyorsak herkesin şunu bilmesi gerekir ki; bunun bir karşılığı var. Bunu da ödememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Bize enerji konusunda yalan söylediler"

Mauricio Macri, enerji tasarrufuna vurgu yaparak, "Zorlandığınızı biliyorum. Beraber çalışacağız ve yaşamak için yetecek kadarını tüketmeyi öğreneceğiz. Bize, enerjinin bedava olduğunu ve çevreye verdiğimiz zararı görmezden gelip istediğimiz kadar tüketebileceğimizi iddia ederek yalan söylediler." şeklinde konuştu.

Geleneksel enerji üretiminin yanı sıra yenilenebilir enerjinin de önemine işaret eden Macri, "Chubut ve Patagonya için tek seçenek yenilenebilir enerjidir. Enerji söz konusu olduğunda önümüzdeki yıllarda uluslararası alanda önemli bir rol alabilir ve milyarlarca dolarlık ihracat yapabiliriz." diye konuştu.

- Elektrik, doğal gaz ve toplu ulaşıma zam

Geçen ay, Buenos Aires'te 2019'da elektrik kullanımına kademeli olarak yüzde 55, toplu ulaşıma yüzde 40 ve ulusal doğal gaza yüzde 35 zam yapılacağı açıklanmıştı.

Devlet Başkanı Macri, Chubut ziyaretinin ardından Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yapacağı ikili görüşme için yarın bu ülkeye gidecek.

Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, ekim ayında genel seçim yapılacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:28
  1. Arjantin Devlet Başkanı
  2. Kuzey Chubut Rüzgar Çiftliği
  3. Zam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi.
    1. İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB..
    2. Mersin'de kuvvetli fırtına hayatı..
    3. Gürcistan'da "Elektrikli Araç Paylaşım..
    4. "Enerji kullanımının bedelini ödemek..
    5. Trabzon'da örtü yangını
    6. Babel'den Beşiktaş'a veda
    7. Denizli'de eğitime kar engeli
    8. Basketbolda maçın ardından
    9. Tunceli'de eğitime kar engeli
    10. Lavrov ve Basil Suriye'yi görüştü
    11. Galatasaray, Marcao'nun maliyetini..
    12. Beşiktaş'ta kaleye sürpriz isim!
    13. İzmir'de şiddetli yağış sonrası düden..
    14. TRT 1'in yeni dizisi "Halka"nın ilk..
    15. ABD üretimde dünya birincisi! Kendisi..
    16. Polisin onurunu kırdığı gerekçesiyle..
    17. GÜNCELLEME - Çankırı'da eğitime kar..
    18. Galatasaray, Marcao'nun sözleşme..
    19. Kastamonu'da eğitime kar engeli
    20. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'