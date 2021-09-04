Bugün gerçekten elektrik faturaları toplumun bütçesini limon gibi sıkmış durumdadır. İnsanlar ekonomi sıkıntı içindeyken yüksek rakamlı faturalar insanları çileden çıkarmaktadır. Kapına kilit vursan da fatura gelmektedir. Bu yüksek rakamlı faturalar zaruri ihtiyaç olan konut giderlerine astronomik fatura yanında, Türkiye bir tarım ülkesi olmasına rağmen yüksek elektrik faturalarıyla tarım girdi ve çıkışlarına da büyük darbe VURMAKTADIR. Bu durum da Türkiye’nin genel ekonomisini olumsuz yönünde etkilemektedir. Toplum ekonomisi zincirleme olarak birbirine bağlı olmasından dolayı diğer kollarda aynı olumsuz gelişmeyi görmekteyiz. TEDAŞ kendi menfaatini düşündüğü için ülkenin ekonomisi düşmüş, gerilemiş, batmış hiç umurunda değildir. Türkiye’nin böyle bir can damarı olan önemli bir enerji kaynağının Devlet dışında bir firmaya vermek inisiyatifi onun elinde bırakmak, topluma ister istemez ekonomik sıkıntı yaşatacaktır. Çünkü devletin yeterince bunlar üzerinde bir denetim mekanizması yoktur. Olsa bile halka yansımıyor.

Toplumun yaşam standardını düşüren, toplumun tarım ve teknoloji gelişmesinin önünde büyük bir engel teşkil eden TEDAŞ’a devletin bir an önce el atması gerekir.

Tarım da modern sulama ile beraber elektrik girdilerin fiyatı düştükçe tarım girdileri ve çıktıları ona paralel olarak iki katına yükselecektir. Ekonomi gelişmeye katkı sağlayacaktır.

Onun için enerji konusunda devletin inisiyatifi eline alması gerekmektedir.

Tarımda gelişme göstererek ülkenin tüm ekonomik dallarına olumlu etki gelişme görülecektir. Gelişen ve büyüyen Türkiye için bu gerekli ve zorunludur.