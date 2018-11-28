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"Enerji Dostu Tünel" tasarruf için lamba yakacak

Iğdır'da eğitim gören iki ortaokul öğrencisi, TÜBİTAK'ın yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan, kara yollarındaki tünellerde elektrik enerjisi tasarrufu sağlayacak proje hazırladı- Projenin danışman öğretmeni Fatih Toprak:- "Bu projede tünel içinde araç olduğu zaman lambaların yanmasını sağlayan, araç olmadığında da lambaları söndürüp enerjiden tasarruf sağlayan bir tasarım yaptık"- Okul müdürü Erkan Çiğdem:- "Öğrencilerimizden gelen önerilerle Türkiye'nin ekonomisine katkı sunabilecek çok güzel fikirler ortaya çıkıyor. Bu fikirlerin desteklenmesi lazım"

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:22
"Enerji Dostu Tünel" tasarruf için lamba yakacak

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da iki ortaokul öğrencisinin hazırladığı "Enerji Dostu Tünel" projesiyle kara yollarının aydınlatılmasında kullanılan lambaların gereksiz yanmasının önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Cengiz Özcan ve Abdulsamet Göksugüzel, enerji tasarrufu konusunda çalışma yaptı.

Şehirler arası bir yolculukta tünellerdeki lambaların içeride araç olmadığı sırada yandığını gören öğrenciler, bu durumdan yola çıkarak çalışmalarını tünel aydınlatmaları üzerine yoğunlaştırdı.

Öğrenciler, hazırladıkları "Enerji Dostu Tünel" isimli projeyle kara yollarındaki tünellerin aydınlatılmasında kullanılan ışıkların araçların geçişi esnasında yanmasını, araçların tünelden çıkmasıyla sönmesini sağlayan sistemi hayata geçirmeyi başardı.

Tüneldeki araçların hızlarının yanı sıra tünel içindeki araç sayısını da girişe konulan sensörler aracılığıyla hesaplayıp tünelin girişindeki dijital ekrana yansıtan sistem ile tünellerde enerji tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

Öğrencilerin projesi TÜBİTAK'ın yarışmasında Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Okul Müdürü Erkan Çiğdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür projelerin öğrencilerin ufkunu açmak için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Öğretmenler olarak bu projeleri desteklediklerini ve toplumun da desteklemesini istediklerini ifade eden Çiğdem, "Öğrencilerimizden gelen önerilerle Türkiye'nin ekonomisine katkı sunabilecek çok güzel fikirler ortaya çıkıyor. Bu fikirlerin desteklenmesi lazım. Okul idaresi olarak bu tür projeleri sürekli destekleyip öğretmenlerimize ve öğrencilerimize gerekli hassasiyeti göstererek teşvik etmek için her türlü çalışmayı yapmaktayız." dedi.

Projenin danışmanlığını yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Fatih Toprak da "Tünellerde kaza yaşanmaması için sürekli olarak aydınlatma yapılmaktadır. Bu da araç olsun ya da olmasın sürekli enerji kullanımı sebebiyle enerji israfına neden olmaktadır. Bu projede tünel içinde araç olduğu zaman lambaların yanmasını sağlayan, araç olmadığında da lambaları söndürüp enerjiden tasarruf sağlayan bir tasarım yaptık." diye konuştu.

- "Robotik kodlama eğitimlerimizle birleştirdik"

Projenin uygulamaya konulması halinde enerjiden tasarrufu sağlanacağına işaret eden Toprak, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz teknolojiyi takip ettiler, karşılaştıkları sorunları gözlemlediler ve bu sorunlara çözüm üretmeye başladılar. Biz de bu çözümleri değerlendirip robotik kodlama eğitimlerimizle birleştirerek TÜBİTAK tarafından yapılan yarışmalara başvurduk. Proje önce Erzurum bölgesinde bölge birincisi ardından Türkiye finalinde de üçüncü oldu. Öğrencilerimiz, şehirler arası yolculuk yaparken tünellerde lambaları sürekli açık gördükleri için bu proje akıllarına gelmiş."

Öğrencilerden Cengiz Özcan da projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Projemizin amacı tünellerde sürekli yanan lambaların harcadığı enerjiden tasarruf etmektir. Tünele bir araç yaklaştığı zaman ağırlık ve mesafe sensörlerimiz aracı algılayıp tünelin ışıklarını yakıyor. Araç tünelden çıkınca yine sensörler bu durumu algılayıp lambaları söndürüyor. Projemizde tünele birden fazla aracın girmesi halinde yapılacaklarla ilgili de gerekli önlemlerimizi aldık."
Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:22
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