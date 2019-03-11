Enerji Bir-Sen’den GMİS Üzülmez Şube’ye ziyaret Enerji Bir-Sen heyeti GMİS Üzülmez Şubesi’ni ziyaret etti.

Enerji Bir-Sen heyeti GMİS Üzülmez Şubesi’ni ziyaret etti.

Enerji Bir Sen Zonguldak Şube Başkan Yardımcısı, Üzülmez Bölgesinden Sami Ören, İşyeri Temsilcisi Memiş Öner, Disiplin Kurulu Üyesi Gültekin Bal ve delege Orkun Çilesiz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şubesi’ni ziyaret ederek Şube Başkanı Tayfun Demir ile görüştü.

Nezaket ziyaretinde GMİS Üzülmez Şube Yöneticileri de hazır bulundu. Ziyarette işyeri sorunları, çözüm önerileri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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