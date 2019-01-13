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Enerji Bakanlığından flaş karar! YEKA ihalesi iptal edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılması beklenen güneş enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi iptal edildi.

13 Ocak 2019 Pazar 11:52
Enerji Bakanlığından flaş karar! YEKA ihalesi iptal edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, ikincisi yapılacak güneş enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi iptal edildi. 

Karar resmileşti

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, Güneş Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma'nın iptal edilmesine karar verildi. 

Söz konusu ihalenin, Şanlıurfa-Viranşehir'de 500, Niğde-Bor'da 300 ve Hatay-Erzin'de 200 megavat kapasite için gerçekleştirilmesi planlanmıştı.

Daha önce Resmi Gazete'de 5 Ekim 2018 tarihinde ilanına çıkılan İhale için, son tekliflerin 31 Ocak 2019'da alınacağı duyurulmuştu. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:52
  1. Şanlıurfa
  2. Niğde
  3. Hatay
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  5. YEKA
  6. güneş enerjisi

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