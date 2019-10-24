Enerji Bakanlığına

Hasan Çelik/Malatya

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, (8 Ekim 2019 Akit gazetesi 4. sayfasında) elektriğe yıl sonuna kadar zam yapmayacağız demiş. “Aman Rabbim, ne müjde” şuracıkta yıl sonuna iki ay zaman kaldı. Bu kısa sürede ‘zam yapmayacağız’ demiş. Bu açıklamaya bir vatandaş olarak güler misin, ağlar mısın diyorum!

Zaten 2019 yılında girdiğimizde aralıklarla 2-3 sefer %15 zamlar ilave ettiniz ve bildirisinde yine ekliyor (enerji piyasası). Biz maliyetlerin altında elektriğe fiyat belirleyemeyiz, diyor. Tamam, iyi de tarımla uğraşıp yüzlerce masrafla sebze ve meyve ağacı yetiştirip geçimini sağlayan vatandaş, sizlerin elektriğe gelişi güzel zam yapmanızla mağdur duruma düşmez mi? Tarım sulamayı da düşünmeniz lazım. Eeey Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bu memlekette bazı yörelerde kayıtdışı elektrik kullanan kimseler var! Bu böyle devam ettikçe bu ülkede vatanperver, dürüst, ahlaklı, kul hakkı yemeyen, namuslu insanlar mağdur.. Yazmış olalım. Vesselam.