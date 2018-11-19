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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım projesinin deniz hattının tamamlanma töreninde konuşuyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:12

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:12
  1. Enerji Bakanı Fatih Dönmez
  2. TürkAkım

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