Enerji bakanı Dönmez müjdeyi verdi: Yeni rezerv tespit ettik!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programına katıldı

"Elektrik ihraç eder hale geldik"

"Enerjisiz bir hayat düşünemiyoruz" diyen Dönmez, "Bugün enerji, toplumun hem iktisadi hem de toplumsal hayatında en önemli ajandalardan biridir. Enerjisiz bir hayatı düşünemiyoruz. 2000’li yılların başında elektrikte de güvenlikte de sorunlarla boğuşan bir Türkiye vardı. Kabaca 100 birim elektrik üretiyordunuz yüzde 70 enerji veriyordunuz. Bazı kısımlara elektrik verilmiyordu. İşte o Türkiye’den bugün arz fazlası olan bir Türkiye’ye geldik. 30-32 bin megawattlık gücümüz 80-90 bin megawatta ulaştı. Son birkaç yıla kadar biz elektriği de ithal ediyorduk. Son bir iki yıldır elektriği ihraç eder hale döndük. Evet birincil enerji kaynakları açısından Türkiye bazı konularda dışa bağımlı. Tükettiğimiz petrolün ancak yüzde 7-8’ini üretebiliyoruz. Doğalgazda bu yüzde 2-3. Var gücümüzle arıyoruz. Bir sloganımız var ‘Varsa bulacağız.’ Biz denizde, karada, petrol doğalgaz ne varsa bulmak için uğraşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye petrolleri sadece 70 kadar sondaj yapmıştı bu sene bunu 2’ye katlayacağız. Bunun 6 tanesi denizde. Biliyorsunuz şu anda Fatih sondaj gemisi Antalyaaçıklarında çalışmalarına devam ediyor. İkinci gemimizi de aldık, ismini Yavuz koyduk. O da gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra Akdeniz’de arama çalışmalarına devam edecek. Dünyada bu özellikte en gelişmiş 16 gemiden 2’si filomuza katıldı. 2 tane de sismik araştırma yapan gemimiz var. Birisi Barbaros Hayrettin Paşa, o Akdeniz’de devam ediyor. Diğeri de Oruç Reis o da Karadeniz’de sismik araştırmalarına devam ediyor. Bu gemimizle de önce röntgeni çekiyoruz, denizin altında ne var ne yok. Maden altında çalışmalar yapıyoruz. Havadan görüntüleme uçağımızla arama çalışmalarımız sürüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye tarihinde rekor kırdık. Sondaj işinde MTA 1 milyon 500 bin metrelik sondaj yaptı. Yani adeta Anadolu’yu delik deşik ediyoruz. Bu dışa bağımlılığı azaltmak için" dedi.

"81 ilin 81’ine doğal gaz götürdük"

Doğal gazda sessiz devrim gerçekleştirdiklerini söyleyen Dönmez, bugün Türkiye’de 50 milyon vatandaşın doğalgaz kullandığını söyledi. Bakan Dönmez, "Bugün akşama kadar Tekirdağ’da sizlerle olacağız. Bir husus daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Elektriği anlattık fakat doğalgazda da sessiz devrim gerçekleştirdik. 2000’li yılların başında sadece 5 büyükşehirde ve o büyükşehire bağlı 50 ilçede doğalgaz kullanılırken, bugün 81 ilin 81’ine de doğalgazı götürdük. 50 olan yerleşim birimi sayısını 510’a çıkardık. Yaklaşık 50 milyon vatandaşımız doğalgaz kullanıyor. Bunların birisi de Tekirdağ. Tekirdağ’ın 9 ilçesi doğalgaza kavuşmuş durumda. Artık hava kirliliği sorunlarıyla boğuşmuyoruz. 2000’li yılları hatırlayın, ‘Maskesiz sokağa çıkmayın hasta olursunuz’ derlerdi. Hamd olsun pırıl pırıl havamız var. Türkiye halkı en güzeline layık. Siz bize destek oldukça biz de gece gündüz sizin için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Termik santral için uygun kömür rezervleri tespit ettik"

Yerli kömür konusunda çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Dönmez, "Özellikle yerli kömür kazandırmak konusunda birçok proje gerçekleştiriyoruz. Kömür sadece sobalarda değil termik santrallerde de elektrik üretmek amaçlı kullanılıyor. Türkiye’de yaptığımız son keşiflerle birlikte 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik. Geçtiğimiz yıl üretimde rekor kırdık. 101 buçuk milyon tona ulaştık. Biz bunu arttırsak bile yüzlerce yıl çıkartmak için çalışacağız. Biz bir taraftan da kömür ithal ediyoruz. Her yıl Türkiye’ye 3-4 milyar dolarlık kömür ithal ediyoruz. Onun için daha çok yerli kaynaklara yönelmek adına bazı projeler geliştirdik. Türkiye’de yaklaşık 5 bin megawatlık termik santral projesine uygun enerjiye sahip kömür rezervleri tespit ettik. Bunların birkaçı da Trakya bölgemizde bir tanesi de Çerkezköy’de. Fakat son çalışmalarda teknik ve ekonomik olarak projenin fizibilitesiyle alakalı olumsuz sonuç çıktığı için projeden vazgeçildi. Bunu burada yaşayan vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Burada çok fazla seslendiriliyor. Herhangi bir polemiğe girmeksizin bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi