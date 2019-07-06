Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği için önemli girişim

Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma Programı kapsamında katma değeri yüksek birçok çalışma yürüten Düzce Üniversitesi, bu kez birçok sanayi ürününde kullanılan ve ekonomik değeri oldukça yüksek bir bitki olan endüstriyel kenevir yetiştiriciliği konusunda gerekli girişimleri başlattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sercan Serin, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Programı kapsamında kurulmuş olan Merkezin asıl hedefinin, bölge ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak katma değeri yüksek projeler ve ürünler geliştirmek olduğunu ifade etti.

Katma değeri yüksek ürünler geliştiriliyor

Bu hedef çerçevesinde ilk olarak hali hazırda bölgede üretimi devam etmekte olan tarım ürünleri ve atıkları üzerine odaklanıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Sercan Serin; bu konuda fındık, mısır, tahıl sapları, pirinç vb. tarımsal ürünlerin atıklarından katma değer elde edecek ürünlerin geliştirilmesi ve farklı endüstri alanlarında üretimi yapılan ürünlerin performansının arttırılması amacı ile projeler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Birçok firma ile iş birliği protokolü imzalandı

Bugüne kadar beş firma ile iş birliği protokolü imzalandığına işaret eden Serin, ilk etapta tarımsal atıkların orman endüstrisinde geri kazanımı konusunda kompozit malzeme üretimi üzerine çalışmalar yapıldığını ve diğer taraftan ise birçok sektörde kullanılmakta olan nanoselülozun üretimi konusunda sektörle iş birliği içerisinde TÜBİTAK projelerinin sürdürüldüğünü dile getirdi. TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı kapsamında 2019 yılı itibariyle yürütülmeye başlanan, “Nanoteknolojik Ambalaj Kağıdı ve Karton Üretimi” projesinin ilk 6 aylık sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, nanoselüloz üretimine aktif bir şekilde devam edildiğini sözlerine ekledi.

Ürünler bölge çiftçileriyle buluşturuluyor

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bölgede üretilen tarım ürünlerine alternatif oluşturabilecek ürünlerin, bölge çiftçileri ile buluşturulması konusunda da araştırmalarının sürdüğüne dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sercan Serin, bölgeye kazandırılacak yeni ve farklı tarım ürünlerinin sadece yetiştirilmesi değil, endüstriye kazandırılması konusunda da sektörle iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerine değindi.

Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği konusunda gerekli girişimleri başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından, birçok sektörde kullanım alanı bulunan kenevirin üretimine ilişkin tarımsal politikaların yeniden ele alınmaya başlandığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Serin, “Kenevir birçok sanayi ürününde kullanılan ekonomik değeri oldukça yüksek bir bitki. Çevre-Sağlık alanlarında ihtisas üniversitesi olarak şu an gündemde olan bu konudan uzak durmamız düşünülemez. Bu kapsamda üniversite olarak endüstriyel kenevir yetiştiriciliği konusunda gerekli girişimlerimizi başlattık. Fakat endüstriyel kenevir tarımının kentimizde de yapılabilmesi için yasal mevzuatta aşılması gereken bir takım engeller bulunmaktadır. Yasal mevzuatın genişletilmesi hususunda şu ana kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile istişarede bulunduk. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz üzerinden ilgili Bakanlıkla bu konu hakkında yazışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca mevzuatta kenevir konusunda araştırma yapmak isteyen üniversitelere kontrollü olmak şartı ile engel bulunmamaktadır. Ancak ihtisaslaşma olarak misyonumuz, bölgeye katkı sağlamak olduğu için bu tarım ürününün üretimini bölge çiftçisiyle birlikte yapmaktır. Endüstriyel kenevir tarımının Düzce’ye kazandırılması konusunda umutlu olduğumuzu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Çalışma ekibi oluşturuldu

Bu alanda projeler geliştirmek ve bölgedeki çiftçilere destek vermek konusunda üniversite olarak istekli olduklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de ilettiklerini dillendiren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi,İl Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan konunun uzmanları ile birlikte Düzce Üniversitesi ihtisaslaşma grubundan bir çalışma ekibi oluşturdukları bilgisini paylaştı.

“Endüstriyel kenevirin üretimi ve ıslahı dışında neler yapabileceğimizi ve hangi ürünlerin geliştirilmesi konusuna öncelikli odaklanmamız gerektiğini çok yönlü ele aldık” diyerek sözlerine devam eden Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sercan Serin, “Buna istinaden çevre alanında ihtisaslaşma çalışmalarımız kapsamına ‘Kenevir’ ana başlığını da dahil ettik ve hedeflerimizi belirledik. Bu ana başlık altında sekiz alt başlık oluşturduk. Endüstriyel kenevirin üretimi-ıslahı, tohum-lif üretimi, inşaat alanında ürün geliştirme, tekstil ürünleri, kozmetik ürünler, medikal sağlık ürünleri, nanoselüloz, odun sirkesi, kompozit malzeme, sanatsal kâğıt üretimi gibi katma değeri yüksek olabilecek konular belirledik. Böylece Üniversitemizde farklı çalışma disiplinlerini aynı üst başlık altında bir araya getirmeyi hedefliyoruz.Amacımız keneviri bölgeye ve kentimize kazandırıp bu konuda hevesli ve istekli olan sanayi kuruluşlarını bölgeye çekmek. Böylece geliştirilen ve bölgeye çekilen farklı alanlarda istihdam olanaklarını arttırabilmeyi ve üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendirebilmeyi hedefliyoruz”şeklinde açıklamalarını sonlandırdı.