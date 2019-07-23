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Endüstri, geleceğin mesleği "3D" uzmanlarını bekliyor

Yükseköğretim Kurulunun "geleceğin meslekleri"nden biri olarak gösterdiği "3D modelleme ve animasyon programı" mezunları başta savunma, sağlık, mühendislik, reklamcılık, sinema-televizyon olmak üzere pek çok endüstri kolunda istihdam imkanına kavuşacak - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş:- "Öğrencilerimiz, stajlarını ve dönem içi uygulamalarını iş başında yapacak. Dolayısıyla sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını da karşılamış olacağız"

23 Temmuz 2019 Salı 11:01
Endüstri, geleceğin mesleği "3D" uzmanlarını bekliyor

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "geleceğin meslekleri"nden biri olarak gösterilen "üç boyutlu (3D) modelleme ve animasyon" programı mezunları başta savunma, sağlık, mühendislik, reklamcılık, sinema-televizyon olmak üzere pek çok endüstri kolunda istihdam imkanına kavuşacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, lisans ve ön lisansta geleceğin meslekleri programları arasında gösterdiği "3D modelleme ve animasyon" programı, bu yıl ilk kez Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde açılacak. Bölüme 40 öğrenci kabul edilecek.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce üç boyutlu modelleme ve animasyon eğitimlerinin kısa süreli kurslar şeklinde düzenlendiğini, ilk defa 2 yıllık ön lisans programı şeklinde eğitimlere yeni akademik yıl itibarıyla başlayacaklarını ifade etti.

Programın müfredatının sektörle birlikte hazırlandığını belirten Ateş, "Son yıllarda pek çok sektörde üç boyutlu modelleme ve animasyon kullanılıyor. Sağlık ve savunma başta olmak üzere hemen hemen her endüstri kuruluşunda kullanılan bu teknoloji için yetişmiş eleman ihtiyacı büyük." dedi.

Sektör temsilcilerinin üniversitelerde üç boyutlu teknolojiler konusunda eğitim veren bölümlerin açılması yönünde taleplerinin bulunduğunu dile getiren Ateş, bu kapsamda Türkiye'nin bu alandaki ilk programının üniversitelerinin Çubuk yerleşkesinde açılacağını söyledi.

- Müfredat hazır

Programın müfredatının hazır olduğunu aktaran Ateş, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimize, üç boyutlu mekanik ve katı modelleme, organik ve medikal modelleme, dental modelleme ve animasyon, maket yapımı, üç boyutlu yazıcı (3D) gibi ana başlıklarda eğitimler verilecek. Sektörlere göre hangi yazılımların kullanılması gerektiği konusunda da ileri teknoloji bilgilerini de görecekler. Öğrencilerimiz, malzeme, makine, bilgisayar mühendisliği gibi multidisipliner bir alan bilgisine sahip olarak mezun olacaklar. Öğrencilerimiz, sürekli olarak proje üretecekler."

Ateş, yakın gelecekte üç boyutlu modellemenin bilgisayarlar gibi evlere gireceğine işaret ederek, "Evlerde bazı ihtiyaçlarımızı karşılamak için 3D printer alıp tasarımlar yapabilir hale geleceğiz. Bu kaçınılmaz." diye konuştu.

- Öğrenciler, stajlarını iş başında yapacaklar

Ateş, üç boyutlu modellemenin pek çok sektörde kullanıldığını belirterek, mezunların savunma sanayi, endüstriyel tasarım, mimarlık, iç mimarlık, sahne tasarımı, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, takı tasarımı, moda tasarımı, görsel iletişim, Ar-Ge mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, eğitim, sinema-televizyon, protez üretimi, medikal ve dental üretim, reklamcılık ve gıda gibi sektörlerde rahatlıkla iş bulabileceklerini söyledi.

Ateş, sektör temsilcileriyle yakın çalışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Öğrencilerimiz stajlarını ve dönem içi uygulamalarını iş başında yapacak. Dolayısıyla sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını da karşılamış olacağız." dedi.


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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:01
  1. 3D
  2. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş
  3. Yükseköğretim Kurulu

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