Endüstri bölgeleri yönetmeliğinde değişiklik

Endüstri bölgeleri yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikteki değişiklikler şu şekilde:

“Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği sadeleştirilerek bölüm ve madde sayıları azaltılmış ve mevzuat daha anlaşılır hale getirilmiştir. Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne uyumlu hale getirilmiştir. Mer’i planlarda hali hazırda sanayi alanı olarak lekeli alanların endüstri bölgesi olarak ilan edilmesi sürecinde bürokratik süreçler azaltılmıştır. Endüstri bölgelerinde yönetici şirket tarafından gerçekleştirilen yapım işlerin yönelik olarak kontrollük süreçleri düzenlenerek yapım işlerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Yer tahsis süreçleri tekrardan düzenlenerek yer tahsisine yönelik olarak yatırımcı dostu bir mekanizma oluşturulmuştur. Tüm endüstri bölgesi türlerinde, bölge yönetimlerinin anonim şirket statüsünde olma zorunluluğu getirilmesi ile bölgenin daha aktif ve hızlı bir şekilde yönetilmesi hedeflenmiştir. Münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek tüm yatırımlara ilişkin giderlerin başvuru sahibi tarafından karşılanmasına ilişkin düzenleme ile kamu maliyesi üzerindeki yükler hafifletilmiştir. Yapılan düzenlemelerle özel sektörün endüstri bölgelerine olan ilgisini artırarak özel sektörü ilave yatırıma teşvik etmek ve ilave yatırımlara bağlı olarak ilave istihdam oluşturulması amaçlanmıştır. İlave yatırım ve istihdamla sanayi sektöründe üretimin artması, ülke büyümesine katkı sağlanması hedeflenmiştir."