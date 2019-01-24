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"Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardık"- "Son dört yılda sadece bilişim sektöründe düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına 60 bine yakın kişi katıldı. Bu eğitimleri tamamlayan kişilerin yüzde 60'ından fazlası kalıcı olarak istihdam edilmekte"

24 Ocak 2019 Perşembe 12:17
"Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" programı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi.

Selçuk, Türkiye Kamu-Sen tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" programında, Türkiye'nin sivil toplum alanında önemli tarihsel arka plana sahip olduğunu söyledi.

Demokratik hayatın gücü olan sivil toplum kuruluşlarının önemli bir adres tarifi imkanı sunduğunu dile getiren Selçuk, sendikaların sivil toplum kültürünün gelişmesinin yanı sıra toplumsal hayata dair tüm alanlarda farkındalık oluşturmaya, katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

İş gücü piyasası, istihdam, kadın emeği, tüm dezavantajlı grupların iş yaşamına katılması, meslekleşme, uluslararası standardizasyon, rekabetin akla ilk gelenler olduğunu anlatan Selçuk, Endüstri 4.0 gündeminin bu kavramların yeniden konuşulması adına ayrıca önem taşıdığını aktardı.

Bakan Selçuk, hükümetlerinin son 16 yıldır attığı adımlar neticesinde, ekonominin önemli bir ivme yakaladığını vurguladı.

Bakanlık olarak, Endüstri 4.0 ile toplumun bütüncül yapısının doğrudan etkileneceği ve yeniden şekilleneceği öngörüsüyle önemli adımlar atıldığını ve buna devam edildiğini aktaran Selçuk, dijitalleşme, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim gibi uygulamaların iş süreçlerine entegre edilmesini önemsediklerini kaydetti.

- Meslek kazandırmaya yönelik eğitimler

Bakanlık olarak, dijital sanayinin iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere aktif iş gücü programları düzenlediklerini ve projeleri desteklediklerini aktaran Selçuk, "Son dört yılda sadece bilişim sektöründe düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programlarına 60 bine yakın kişi katıldı. Bu eğitimleri tamamlayan kişilerin yüzde 60'ından fazlası kalıcı olarak istihdam edilmekte." diye konuştu.

Selçuk, 2019 yılında da Endüstri 4.0 kapsamında mesleki yeterlilikleri belirleme ve meslek kazandırmaya yönelik eğitim faaliyetlerimize devam edeceklerine değindi.

Bakan Selçuk, 2009 yılından beri başarıyla sürdürülen işbaşı eğitim programlarına geçen yıl "Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı"nı da eklediklerine işaret ederek, "Diğer işbaşı eğitimlerimizde üç aya kadar destek sunarken 18-29 yaş arası gençler için geleceğin meslekleri dediğimiz alanlarda öngörülen işbaşı eğitim programlarının süresini 9 aya çıkardık." bilgisini verdi.

Programa katılımın daha cazip hale getirilmesi için diğer programlarda günlük 61 lira olan payı 77 liraya çıkardıklarını hatırlatan Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardık." dedi.

- "Dijital dönüşümü destekliyoruz"

Kamuda 2002 yılında yüzde 48 olan sendikalaşma oranının, yüzde 68’lere çıkardıklarını ifade eden Selçuk, kamu görevlilerine, uluslararası sözleşmelere uygun olarak toplu sözleşme hakkı tanıdıklarını hatırlattı.

Katılımcı yönetim anlayışının gereği olarak Kamu Personeli Danışma Kurulunu oluşturduklarını aktaran Selçuk, kurul ile yılda iki kez bir araya gelip kamu görevlilerinin taleplerinin değerlendirildiğini bildirdi.

Selçuk, "Panelimiz vesilesiyle önümüzdeki toplantımızın gündemlerimizden birinin 'Endüstri 4.0 ve Kamu Hizmetleri' olmasını öneriyorum." ifadesini kullandı.

Endüstri 4.0'ın getirdiği teknolojik gücü doğru yönetebilecek kapasiteye sahip bir toplum oluşturmak gerektiğine dikkati çeken Selçuk, dijital dönüşümü, kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesini, nitelikli işgücünün yetiştirilmesini desteklediklerini anlattı.

Panelin verimli geçeceğine inandığını vurgulayan Selçuk, emeği geçenleri tebrik etti.

Programda Bakan Selçuk, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'ye berat takdim etti.

Programa, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Faik Yavuz da katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:17
  1. Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" programı
  2. Zehra Zümrüt Selçuk

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