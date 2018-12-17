Enduroda sezon finaline Urla ev sahipliği yapacak

İZMİR (AA) - Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, 22-23 Aralık'ta İzmir’in Urla ilçesinde yapılacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen yarışlar, 22 Aralık Cumartesi günü Urla Meydanı'nda yapılacak magazin startı ile başlayacak. Yağcılar köyü Narlıbahçe mevkisindeki Titus-Feronia Yarış Parkuru'nda sıralama mücadelesiyle devam edecek organizasyon, bir gün sonraki yarışlarla tamamlanacak.

Şampiyonada, Kızılay'ın "Hayata Bağlan" projesine de destek verilecek. Proje, engelli ve madde bağımlısı kişilerin yanı sıra gençlere ve kadınlara yeni bir hayat sunuyor. İŞ-KUR iş birliğinde başlatılan proje kapsamında düzenlenen kurslar ile kursiyerler ekonomik özgürlüklerini kazanarak hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de öz güvenlerini arttırıyor.