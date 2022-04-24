Endülüs’te iftar coşkusu

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Endülüs’teki programlar kapsamında, bölgedeki Müslümanların katkısı ve derneğin 150 bin avroluk desteğiyle içinde bulunduğu kişiye ait araziyle satın alınan La Vega Camii’nde cemaatle buluştu. Bölgedeki Müslümanları iftar vesilesiyle bir araya getiren ve cemaatle sohbet eden Özdal ve beraberindeki heyet, daha sonra teravih namazında saf tuttu. Cemaate imamlık yapan Çatalca Vaizi Dr. Muhammed Mahsun Vanlıoğlu, namaz sonrası “İslam’da kardeşlik, birlik ve beraberlik” konulu sohbet gerçekleştirdi.

İslâm’ı öğrenmek isteyenler için merkez

Genel Başkan Kemal Özdal, yaptığı açıklamada, söz konusu caminin bölge halkının ibadetlerini yerine getirmesinin yanı sıra gençlere ve İslam’ı tanımak isteyenlere temel dini bilgilerin öğretilmesi konusunda da merkez olarak kullanıldığını söyledi. Müslümanlar için ihtiyaç olan bu caminin kazandırılmasında katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Özdal, “Bu projenin, kadim Endülüs Müslümanları ile Türkiyeli Müslümanların arasındaki geçmişe dayalı kardeşlik bağlarının devam etmesine ve güçlenmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi. Vaiz Vanlıoğlu da bölgedeki Müslümanların ibadethane ihtiyacını karşılayan La Vega Camii’nin dünya Müslümanları arasındaki birlikteliği gözler önüne serdiğini anlattı.