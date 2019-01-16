Endülüs'te aşırı sağ destekli yeni dönem başladı

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk yönetiminde kasımda yapılan yerel seçimlerin ardından 37 yıllık sosyalist iktidarına son veren sağ partiler, göçmen, İslam ve kadın hakları karşıtı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağ görüşlü Vox partisinin desteğiyle güven oyu aldı.

Endülüs özerk yönetimi parlamentosunda 2 günlük oturumun son gününde yapılan oylamada, sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) Endülüs bölgesindeki lideri Juan Manuel Moreno Bonilla, PP, Vatandaşlar (C's) ve Vox partilerinin desteğiyle, 50 "hayır"a karşı 59 "evet" oyuyla Endülüs Başkanı seçildi.

İspanya'nın diktatör Francisco Franco dönemi (1936-1975) sonrası demokrasi tarihinde ilk defa milletvekili çıkaran aşırı sağcı parti olarak dikkatleri üzerine çeken Vox ise parlamentodaki konuşmalarda öne çıkan konu oldu.

Endülüs seçimlerinde birinci parti çıkmasına rağmen meclisteki çoğunluğu sağ partilere kaptırarak ana muhalefete düşen Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Endülüs bölgesindeki lideri ve eski Endülüs Başkanı Susana Diaz, yeni başkan Bonilla'ya hitaben "Siz, Franco'nun mirasçılarıyla Endülüs Başkanlığına geldiniz." dedi.

İspanya'daki aşırı sol görüşlü Podemos partisinin Endülüs'teki kolu olan "Endülüs İleri" partisinin lideri Teresa Rodriguez de "Özerk yönetimi bölgeye dönüştüren, Madrid'den yönetilen, Franco ideolojisinde bir zenginler hükümeti kuracaklar." şeklinde konuştu.

Endülüs Başkanı Bonilla da konuşmada Vox'a "Farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ortak noktalarımıza odaklanalım." çağrısında bulundu.

Endülüs özerk yönetiminde 12 milletvekili ile en küçük siyasi parti olan Vox, PP ve C's'nin kurduğu hükümete destek vermek için kadına yönelik şiddetle mücadelede çıkarılan eşitlik yasasının iptali, 52 bin göçmenin sınır dışı edilmesi, Endülüs televizyonu Canalsur'un özelleştirilmesi, diktatör Franco dönemine ait izlerin silinmesi ve mağdurlarının haklarının korunması için çıkarılan Tarihi Bellek yasasının iptali gibi 19 şart öne sürmüştü.

PP ve C's tarafından talepleri reddedilen Vox, buna rağmen hükümete dışarından destek verme konusunda ikna edilmişti.

İspanya'da ilk defa bir özerk yönetim parlamentosunda milletvekili çıkaran aşırı sağ görüşlü Vox, anketlere göre İspanya genelinde büyüyen bir siyasi parti olarak gösteriliyor.

İspanya'da azınlık hükümeti ile iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi başta olmak üzere meclisteki partilerin büyük çoğunluğu Vox'u "birlikte yaşam ve demokrasi için bir tehdit" olarak gösteriyor.



