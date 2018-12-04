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Endülüs kentlerinde aşırı sağ karşıtı gösteriler

İspanya'nın Endülüs özerk yönetiminde yerel parlamentoya ilk defa giren aşırı sağ görüşlü Vox partisi, bölgede protesto ediliyor

04 Aralık 2018 Salı 23:43
Endülüs kentlerinde aşırı sağ karşıtı gösteriler

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde, özerk yönetim parlamentosuna giren aşırı sağ görüşlü Vox partisini protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Vox'a karşı Sevilla, Malaga ve Granada kentlerinde dün başlayan gösteriler, Cordoba, Cadiz, Jaen ve Almeria'ya sıçradı.

Faşizm karşıtı sol grupların sosyal paylaşım sitelerinden yaptıkları çağrılarla meydanlara çıkan binlerce kişi, "Endülüs faşistlerin yeri değil" yazılı pankartlar taşıdı.

"Franco (diktatör Francisco Franco) ölmedi, parlamentoda", "Faşizme karşı tek bir geri adım atılmayacak", "Endülüs faşizmin mezarı olacak", "Sizler faşistsiniz, teröristsiniz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, seçim programında göçmen ve İslam karşıtı vaatler yer alan Vox partisi karşıtı sloganlar attı.

Endülüs özerk yönetiminde 2 Aralık Pazar günü yapılan yerel parlamento seçimi sonrasında sistem karşıtı sol görüşlü Podemos partisinin lideri Pablo İglesias, sendikalar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarına "Faşizme karşı seferberlik" çağrısında bulunmuştu.

- Sağ partiler 59 vekil çıkardı

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında yaklaşık 8,5 milyonla en fazla nüfusa sahip Endülüs özerk yönetimindeki parlamento seçimi, Endülüs'te 36 yıldır iktidarda olan sosyalistlerin hegemonyasının yıkılması ve Vox'un İspanya'da ilk defa bir parlamentoya temsilci göndermesi nedeniyle kamuoyunda geniş yer aldı.

Endülüs'te azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) milletvekili sayısı 47'den 33'e düştü. PSOE bu sonuçla Endülüs'te en fazla oy alan birinci siyasi parti olmaya devam etse de iktidarda kalması çok daha zorlaştı.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 26, merkez sağda yer alan Ciudadanos partisi 21, aşırı sol görüşlü Podemos Endülüs 17 ve Vox 12 milletvekili çıkardı.

Endülüs yerel parlamentosunda toplamda 59 milletvekili çıkartan sağ partiler (PP, Ciudadanos, Vox), iktidarda olmak için gerekli 55 milletvekili çoğunluğunu geçti.

İspanya'da diktatör Franco döneminden sonra ilk defa aşırı sağ görüşlü bir parti milletvekili çıkarırken, Endülüs'teki seçim sonucu İspanya'da aşırı sağın yükselişe geçmesinin ilk işareti olarak gösterildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:43
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  3. Endülüs
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