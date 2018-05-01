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Endonezya'yı Türk kaplanları koruyacak!

Endonezyalı PT Pindad firması Başkanı Abraham Mose'un açıklamasına göre: Endonezya, Türkiye'de tasarlanarak geliştirilen 'Kaplan MT' orta sınıf tankından baslangıç için 100 adet sipariş verecek.

01 Mayıs 2018 Salı 14:44
Endonezya'yı Türk kaplanları koruyacak!

Türkiye'nin askeri kara aracı üreticilerinden FNSS ile Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen “Kaplan MT”  orta sınıf tankından Endonezya baslangıç için 100 adet sipariş verecek.
 
PT Pindad ortaklığında FNSS mühendislerinin çalışmalarıyla üretilen Kaplan MT tankı, Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilen ilk araç olma özelliği taşımakta.

Kaplan MT, Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin modern orta sınıf tank konseptine olan talebini karşılamak üzere geliştirildi.
 
Kendi sınıfında, en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olan Kaplan MT, kullanıcısına, muharebe alanındaki tehditlere karşı çok kısa sürede, yeterli ateş gücüyle hızlı yanıt verme imkanı tanıyor. Bu da beraberinde muharebe alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti sağlıyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:44
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