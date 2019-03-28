0553 313 94 23

Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda hareketlilik

Bali Adası'ndaki yanardağdaki patlamalar ve hareketlilik nedeniyle halka uyarı yapıldı

28 Mart 2019 Perşembe 17:25
Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda hareketlilik

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı’nda, artan volkanik hareketlilik nedeniyle halkın bölgeye yaklaşmaması istendi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, Agung Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda püsküren kül ve dumanın, 3 bin 650 metreye kadar ulaştığını belirtti.

Adada yaşayan halk için tehlikeli bir durum olmadığını aktaran Nugroho, turuncu alarm seviyesindeki yanardağın kraterini çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısını yaptı.

Yanardağdan geçen yıl haziran ayında püsküren kül ve dumanın, hava trafiğini etkilemesiyle Bali ve Doğu Cava’daki bazı havalimanları geçici süreyle uçuşlara kapatılmış ve uçuşların aksamasından binlerce turist olumsuz etkilenmişti.

Bu arada, yanardağda 1963 yılında yaşanan volkanik patlama sonucunda lav akışı tam 11 ay sürmüş, 1000'den fazla kişi hayatını kaybederken, büyük maddi hasar yaşanmıştı.

Yanardağın etki alanında halen 4 milyon kişi yaşıyor.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130’a yakın aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:25
  1. Agung Yanardağı
  2. Bali
  3. Endonezya
  4. uyarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taciz cinayeti sanıklarına hapis cezası
    1. Taciz cinayeti sanıklarına hapis cezası
    2. Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    3. BM Özel Raportörü Agnes Callamard,..
    4. NATO'dan flaş karar! Süre uzatıldı
    5. ABD'li eski istihbarat görevlisi gizli..
    6. "İstanbul'un ana güzergahlarında..
    7. SDE'de "Bütün Yönleriyle Yeni Zelanda..
    8. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in..
    9. Vali Deniz Akhisar ve Gölmarmara’da..
    10. Bursalı çiftçilere don ikazı
    11. İznik’te sazlık yangını
    12. Fernando Alonso, Dakar Rallisi’ni..
    13. Volkswagen, teşviklerle 300 binden..
    14. Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi
    15. Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret..
    16. Alper seçim çalışmalarına hız verdi
    17. Kontrolden çıkan midibüs, yol..
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Şanlıurfa’daki fabrika yangını 2 saat..
    20. 17 yaşındaki Varol’un cenazesinde..
    21. "İş gücüne katılım oranını yüzde 53'ün..
    22. Çelik ihracatında hedef Batı Afrika
    23. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına..
    24. Seçime sayılı günler kala flaş karar!..
    25. Hakkari’de ‘Çocuk Koruma Kanunu’..
    26. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
    27. Erdoğan’ın Ayasofya ile ilgili..
    28. Başkan Kalın’a Ayvalı’da büyük destek
    29. Sağlık Müdürü Bilge’den Başkan Kalın’a..
    30. Adıyaman’da okul önünde sopalı bıçaklı..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu