Endonezya'nın eski First Lady'si Ani öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın eski Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun eşi Ani Yudhoyono hayatını kaybetti.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Singapur'daki bir hastanede şubattan bu yana kan kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki Ani, perşembe günü durumunun ağırlaşmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Ani'nin vefatında dolayı Yudhoyono ailesine taziye mesajı iletirken, Ani'nin cenazesi yarın ülkeye getirilecek.

Ülkenin 6. Devlet Başkanı olan Susilo Bambang Yudhoyono, 2004-2014 yıllarında iki dönem devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.



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