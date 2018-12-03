Endonezyalı diplomat Esenboğa'da yaşamını yitirdi
Ankara'da üzücü bir olay meydana geldi. Endonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman, Esenboğa Havalimanı'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.03 Aralık 2018 Pazartesi 06:31
Edinilen bilgiye göre, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan ndonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman, İstanbul'dan Ankara EsenboğaHavalimanı'na geldiğinde rahatsızlandı.
Kadarısman, havalimanındaki sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kadarısman kurtarılamadı.
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