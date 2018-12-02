Endonezyalı diplomat Esenboğa'da yaşamını yitirdi
Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarısman, Esenboğa Havalimanı'nda rahatsızlanarak hayatını kaybetti02 Aralık 2018 Pazar 22:57
ANKARA (AA) - Endonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman, Esenboğa Havalimanı'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarısman, İstanbul'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldiğinde rahatsızlandı.
Kadarısman, havalimanındaki sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kadarısman kurtarılamadı.
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