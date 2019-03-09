Endonezya'da sel ve heyelan: 4 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde, meydana gelen sel ve heyelanda 4 kişi öldü.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, eyaletin Batı Manggarai bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve heyelan meydana geldiğini belirtti.

Bölgede oluşan sel ve heyelanda 4 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de kaybolduğunu aktaran Nugroho, 743 kişinin de güvenli bölgeye tahliye edildiğini bildirdi.

Afetzedelere yardım malzemelerinin dağıtımına başlanan bölgede, kayıpları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

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