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Endonezya'dan Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan askeri ve siyasi gerginliğin ardından her iki tarafa itidal çağrısında bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 07:34
Endonezya'dan Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan askeri ve siyasi gerginliğin ardından her iki tarafa itidal çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Keşmir sorununda Pakistan ve Hindistan’ın gerilimi azaltması ve tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Endonezya’nın, bölgenin iki önemli ülkesi Pakistan ve Hindistan’ın barışçıl, refah ve istikrarlı bir Hint-Pasifik bölgesi gerçekleştirme çabalarının parçası olmaya devam edebilmesini umduğu kaydedildi.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmandırılmasından kaçınmalarını tavsiye etti. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 07:34
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Endonezya
  3. Hindistan-Pakistan gerilimi
  4. İtidal

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