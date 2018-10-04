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Endonezya'dan kötü haber gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 1558 oldu

Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketi sonrası, hayatını kaybedenlerin sayısı 1558'e yükseldi.

04 Ekim 2018 Perşembe 23:04
Endonezya'dan kötü haber gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 1558 oldu

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı bin 558’e yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından geçtiğimiz cuma günü Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 558’e yükseldiğini duyurdu. Ajans Sözcüsü Sutopo Purwo tarafından yapılan açıklamada binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği ve arama çalışmalarının ise hala devam ettiği aktarıldı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 23:04
  1. Endonezya
  2. deprem
  3. tsunami
  4. tsunami felaketi

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