Endonezya'dan ilk hac kafileleri yola çıktı

CAKARTA (AA) - Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da, ilk hac kafileleri kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.



Ülkede, ilk hac kafilesi Doğu Cava eyaletindeki Sidoarjo bölgesinden yola çıkarken, başkent Cakarta, Batam, Palembang ve Bekasi gibi çeşitli kentlerden de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.



Uğurlama törenine katılan Endonezya Diyanet İşleri Bakanı Lukman Hakim Saifuddin, hacı adaylarına hac ibadetinin önemine ve uyulması gereken kurallara ilişkin bilgi verdi.



Bu arada hükümet yetkilileri, ocak ayında yaptığı açıklamada, Endonezya için bu yıl 221 bin hac kontenjanı ayrıldığını bildirmişti.



Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya'nın nüfusu, 260 milyonu aşıyor. Ülkede yaşayanların yüzde 87'si Müslüman, yüzde 9,9'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer din ve inançlardan oluşuyor.