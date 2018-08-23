0553 313 94 23

Endonezya'dan flaş adım! Malezya'dan tavuk ithalatını durdurdu

Endonezya, kuş gribi alarmı nedeniyle Malezya'dan tavuk ithalatını durdurma kararı aldı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 23:50
Endonezya'dan flaş adım! Malezya'dan tavuk ithalatını durdurdu

Endonezya, Malezya'daki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlanması üzerine bu ülkeden tavuk ithalatını durdurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, Endonezya, Malezya'nın Sabah eyaletindeki Tamparuli kasabasında bulunan bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N1) tespit edilmesi üzerine tavuk ve diğer kümes hayvanları ithalatını durdurma kararı aldı.

Malezya Veterinerlik Hizmetleri Departmanı Genel Müdürü Hasan Nizam, kuş gribinin tespit edildiği tavuk çitliğinin faaliyet gösterdiği köyde, gerekli tüm adımların atıldığını ve kontrol altına alındığını Endonezyalı yetkililere bildireceklerini belirtti.

Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri de Malezya'dan tavuk ithalatını durduklarını açıklamıştı.

Sabah eyaletinde faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlanmış, 6 Ağustos'ta 10 binden fazla tavuk itlaf edilmişti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 23:50
  1. Endonezya
  2. Malezya
  3. kuş gribi
  4. tavuk ithalatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurtarılamadı! Beşiktaş maçında taraftar hayatını kaybetti
    1. Kurtarılamadı! Beşiktaş maçında..
    2. Sisi'ye muhalif olan isimlere gözaltı!
    3. Kan donduran görüntü! Ceset..
    4. Duterte'den Çin'e uyarı: Savaşa neden..
    5. Galatasaray'da Gomis'in ardından..
    6. Uşak’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
    7. En az dövizi Ruslar bırakıyor! Yeni..
    8. Endonezya'dan flaş adım! Malezya'dan..
    9. Beşiktaş Partizan'la yenişemedi!
    10. ABD'li Time dergisinden fena kapak:..
    11. Kenan Sofuoğlu, Tahta Araba..
    12. Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri..
    13. "Türkiye atılım yaptıkça çılgına..
    14. Galatasaray Gomis transferini KAP'a..
    15. Beşiktaş'tan 'Ozan Tufan' açıklaması!
    16. Terör devleti İsrail'e yaptırım çağrısı!
    17. Borsa İstanbul'dan cevap: Ahlaka..
    18. Partizan Stadı'nda 2 gol var!
    19. Moskova'nın göbeğinde polislere..
    20. Trump'tan Kuzey Kore'ye kritik atama
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    ABD halkı Trump'ın eski avukatı Cohen için para topluyor!
    ABD halkı Trump'ın eski avukatı Cohen için para topluyor!
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
    Ruslardan çarpıcı S-400 ve F-35 açıklaması: ABD Patriot karşılığında Türkiye'nin yarısını istedi
    Ruslardan çarpıcı S-400 ve F-35 açıklaması: ABD Patriot karşılığında Türkiye'nin yarısını istedi
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FED, Trump'ın ticari politikalarından kaygı duyuyor
    FED, Trump'ın ticari politikalarından kaygı duyuyor
    Öldürülen teröristlerin kimlikleri belli oldu
    Öldürülen teröristlerin kimlikleri belli oldu