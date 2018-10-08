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Endonezya'dan FETÖfetvası!

Endonezya Sufi Ulema Meclisi ve tüm Asya ülkelerinde faaliyet gösteren Asya Sufi Ulema Meclisi, FETÖ hakkında ortak bir fetva yayınladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:07
Endonezya'dan FETÖfetvası!

Endonezya Sufi Ulema Meclisi (DUTİ) ve tüm Asya ülkelerinde faaliyet gösteren Asya Sufi Ulema Meclisi'nin (DUTA) yayımladığı ortak fetvada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm dünyada yaptığı faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katılmanın haram olduğu bildirildi.

Endonezya Sufi Ulema Meclisi (DUTİ) ve Asya Sufi Ulema Meclisi (DUTA), terör örgütü FETÖ hakkında verdiği ortak fetvaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, FETÖ'nün tüm dünyada yaptığı faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katılmanın haram olduğu belirtildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Kur'an ayetlerinin tefsirinde ciddi tahrifat yaptığı belirtilen açıklamada, Gülen'in öğretilerinin, Kur'an ve Sünnet'e dayanan İslam akidesini bozabilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

"FETÖ'nün faaliyetlerine katılmak haram"

Açıklamada, "Fetullah Gülen ve takipçilerinin tüm dünyada yaptığı faaliyetler ve bu faaliyetlere katılmak haramdır." ifadeleri kullanıldı.

Gülen'in başlangıçta öğretilerini Bediüzzaman Said Nursi'ye nispet ederek yaydığı fakat daha sonra Nursi'nin görüşlerini tahrif ettiği belirtilen açıklamada, Gülen'in bunu İslam ümmetinin, Müslüman gençlerin ve özellikle de üniversite öğrencilerinin ilgisini çekmek için yaptığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Gülen'in sufiliğe dair bütün davranış ve fikirlerinin hatalı olduğu, tasavvufi değerlere zarar verdiği ve vermeye devam ettiği vurgulandı.

"FETÖ, siyonistlerle güçlü ilişkileri olan bir hareket"

Gülen ve takipçilerinin Allah'a tövbe etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Fetullah Gülen hareketi ve cemaati, sadece dini bir hareket veya sosyal bir organizasyon değildir. Söz konusu oluşum, siyonist gruplarla güçlü ilişkileri olan dini/sosyal oluşumların arkasına gizlenme heveslisi bir harekettir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "FETÖ yaptıklarının hesabını tüm dünyadaki Müslümanlara, özellikle de 15 Temmuz 2016'da yaptıklarının hesabını Türkiye'ye vermesi gerekiyor." denildi.

Endonezya başta olmak üzere diğer ülke liderlerine ve halklarına çağrı yapılan açıklamada, FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin durdurulması, İslami akideye zarar veren kitaplarının yasaklanması ve toplatılması istendi.

Meclis üyeleri, açıklamaya, "Bizler Allah nezdinde bu fetvanın mesuliyetini üzerimize alıyoruz." notunu düştü.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:07
  1. Endonezya
  2. FETÖ

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