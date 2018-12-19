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Endonezya’dan Çin'e "Uygur" çağrısı

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:49
Endonezya’dan Çin'e "Uygur" çağrısı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın en büyük İslami kuruluşlarından Muhammadiyah Cemaati, Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Müslümanlara yönelik baskılara açıklık getirmesi gerektiğini belirtti.

Muhammadiyah Cemaati Başkanı Haedar Nashir, yaptığı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygur toplumunun durumuna ilişkin Çin'den "gerçek bir açıklama" yapmasını istedi.

Nashir, uluslararası medyada çıkan ve "Bölge Müslümanlarına zulüm edildiği" haberlerinin doğru olması durumunda, Çin’in, insanlığa ve insan haklarına karşı eylemlerde bulunmuş olacağını ifade etti.

Nedeni her ne olursa olsun Çin'in şiddet ve baskı içeren hiçbir eylemi yapmaya hakkı olmadığını vurgulayan Nashir, Çin hükümetinin bölücülük yaptığını düşündüğü kişilere de refah odaklı bir siyasi yaklaşım içinde olması gerektiğini kaydetti.

Nashir, ayrıca, bölgede özellikle Uygur toplumunun huzuru için insani ve maddi destek yapma konusunda hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan Endonezya Ulema Meclisi Genel Sekreteri Anwar Abbas da yaptığı açıklamada, Çin’in, insan haklarının ihlal ederek Uygur toplumuna karşı keyfi davranma hakkına sahip olmadığını belirtti.

- Çin'e uluslararası alanda tepkiler

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:49
  1. Çin
  2. Endonezya
  3. Muhammadiyah
  4. Uygur

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