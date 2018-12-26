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Endonezya’daki tsunami bölgesinde yürütülen çalışmalar şiddetli yağmurlar nedeniyle güçlükle yapılıyor

Endonezya’da Sunda Boğazı’nda meydana gelen tsunami sonrası bölgede arama kurtarma ve yardım faaliyetleri şiddetli yağmurlar nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:14
Endonezya’daki tsunami bölgesinde yürütülen çalışmalar şiddetli yağmurlar nedeniyle güçlükle yapılıyor

Banten eyaleti Arama Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Muhammed Zeynel Arifin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde etkili olan şiddetli yağışların, özellikle tsunamiden etkilenen yerlerde, arama kurtarma ve yardım çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Arifin, kıyı şeridinde su baskınlarında yolların kapandığını ve bunun araçların geçişine engel olduğunu ifade etti.

Kayıplar için acil hat oluşturduklarını belirten Arifin, Lampung ve Banten eyaletlerinin yanı sıra bölgedeki adalarda da arama kurtarma çalışması yaptıklarını kaydetti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, tsunamiye ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 430 kişinin öldüğünü, 1455 kişinin yaralandığını ve 159 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Nugroho, Banten’deki su baskınlarının tahliye ve yardım çalışmalarına engel olduğunu ifade etti.

Öte yandan Banten eyaletinde, yeni bir tsunami oluşacağı endişesiyle bazı restoran ve dükkan sahipleri iş yerlerini kapattı.

Evleri zarar gören ya da tsunami korkusu yaşayan kıyı şeridindeki bazı aileler de, yüksek yerleşim alanlarındaki cami ve okul gibi kamu binalarına sığınıyor.

Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta tsunamide meydana gelmişti.

Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda yaptıkları incelemede, yanardağda meydana gelen patlamadan kopan büyük kütlenin tsunamiye neden olduğunu belirtmişti.

Yanardağdaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, sık sık deprem, volkanik patlama ve tsunami meydana geliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:14
  1. BASARNAS
  2. Endonezya
  3. Engel
  4. Kayıp
  5. şiddetli yağmur

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